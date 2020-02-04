В НБУ сообщили свои ожидания относительно инфляции

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Как сообщает регулятор в инфляционном отчете, в течение 2020 года уровень инфляции в Украине будет ниже целевого диапазона в размере 5% годовых.
Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за январь 2020 года.
Политика Нацбанка заключается в поддержании устойчивого уровня инфляции на уровне 5+/-1%. Такая политика называется инфляционным таргетированием.
По итогам 2019 года инфляция в Украине замедлилась до 4,1% за год, что находится на нижней границе целевого диапазона. В Нацбанке отмечают, что в дальнейшем, в 2020 году, инфляция упадет еще ниже.
Прогнозы НБУ. Экономика Украины ускорит свой рост в 2020 году до 3,5%. В последующие годы будет расти по 4% в год из-за смягчения монетарной политики, то есть из-за низких ставок по кредитам.
В Нацбанке сообщили, что ожидают, что инфляция в Украине не превысит 5% в 2020 году. По данным Государственной службы статистики, в прошлом году цены выросли на 4,1%.
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