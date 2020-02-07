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Задолженность по зарплате в 2019 в Киеве увеличилась почти на 40% (инфографика)

Задолженность по зарплате в 2019 в Киеве увеличилась почти на 40% (инфографика)

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в течение 2019 г. увеличилась на 39,1%, или на 56 633,3 тыс. грн, и на 1 января 2020 составляла 201630,1 тыс. грн, что составляет 0,9% фонда оплаты труда, начисленного за декабрь 2019 г.

Об этом сообщает Главное управление статистики Киева.

Задолженность перед работниками экономически активных предприятий в течение этого периода увеличилась в 1,7 раза, или на 72 050,1 тыс. грн, и на 1 января 2020 г. составляла 169 635,3 тыс. грн.

Среди видов экономической деятельности наибольшее увеличение суммы невыплаченной зарплаты наблюдалось на экономически активных предприятиях научных исследований и разработок (на 52 400,8 тыс. грн), промышленности (на 30 816,7 тыс. грн), операций с недвижимым имуществом (на 5643,4 тыс. грн).

Районы Киева, где наибольшая задолженность:

  • в Печерском (на 46 455,1 тыс. грн),
  • Оболонском (на 13 443,5 тыс. грн)
  • Соломенском (на 12 970,6 тыс. грн).

Количество работников, которые своевременно не получили заработную плату на 1 января 2020 г., составляла 4,8 тыс. человек, или 0,4% от среднесписочной численности штатных работников, занятых в экономике.

Каждому из указанных работников не выплачено в среднем 35 020 грн, что в 1,9 раза больше средней заработной платы за декабрь 2019 г.

Справка Finance.ua:

  • В течение 2019 г. заработная плата среднестатистического украинца выросла на 19,6%.
  • Наибольший рост зафиксирован в Винницкой области, где в июле 2018 г. средняя зарплата составляла 8235 грн, а в 2019-м – 10 278 грн (+24,8%).
По материалам Finance.UA
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