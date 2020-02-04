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Международные резервы Украины могут вырасти до $32 миллиардов - Нацбанк

Международные резервы Украины могут вырасти до $32 миллиардов - Нацбанк

При условии сохранения интереса иностранных инвесторов к украинскому рынку и дальнейшего сотрудничества с МВФ международные резервы Украины могут вырасти до 32 млрд долл. США.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете за январь 2020 года, сообщает пресс-служба Нацбанка.

“Дефицит текущего счета в 2020-2022 годах будет находиться в приемлемых пределах (3-4% ВВП) благодаря постепенному оживлению мировой экономической активности и торговли на фоне заключения торгового соглашения между США и Китаем, а также росту производительности украинской экономики. Сохранение интереса иностранных инвесторов к украинскому рынку и дальнейшее сотрудничество с МВФ позволят увеличить международные резервы до более чем 32 млрд долл. США”, – говорится в сообщении.

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Напомним, глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что в 2020 году резервы превысят 29 млрд долл. США и продолжат увеличиваться в следующие годы.

По материалам УКРИНФОРМ
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