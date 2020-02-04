Милованов рассказал о предохранителях для проверки средств на покупку земли

Министр экономики Тимофей Милованов рассказал о предохранителях для проверки происхождения средств на покупку земли.

Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.

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“Во-первых, регулятор в Украине уже есть – Госгеокадастр. Он был коррумпирован, мы его сейчас вычистили”, – сказал министр.

Он отметил, что сама идея заключается в децентрализации.

“Один из законопроектов – как раз о децентрализации, о том, что общины будут решать, как управлять своей землей”, – сообщил Милованов.

Относительно источника денег, то, по его словам, в законопроекте имеются предохранители.

“Первый предохранитель – нужно платить только безналичными. Это означает, что можно проследить источник денег. Или человек показывает, каким образом он заработал, или компания, или он берет в долг, кредит, то автоматически включается финансовый мониторинг и проверяет всех связанных лиц, чтобы не было незаконного обогащения или неизвестного источника денег”, – подытожил министр.