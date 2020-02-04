0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 80 0

Милованов рассказал о предохранителях для проверки средств на покупку земли

Милованов рассказал о предохранителях для проверки средств на покупку земли

Министр экономики Тимофей Милованов рассказал о предохранителях для проверки происхождения средств на покупку земли.

Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.

Читайте также: В Раде пересмотрели сроки принятия закона о земле

“Во-первых, регулятор в Украине уже есть – Госгеокадастр. Он был коррумпирован, мы его сейчас вычистили”, – сказал министр.

Он отметил, что сама идея заключается в децентрализации.

“Один из законопроектов – как раз о децентрализации, о том, что общины будут решать, как управлять своей землей”, – сообщил Милованов.

Относительно источника денег, то, по его словам, в законопроекте имеются предохранители.

“Первый предохранитель – нужно платить только безналичными. Это означает, что можно проследить источник денег. Или человек показывает, каким образом он заработал, или компания, или он берет в долг, кредит, то автоматически включается финансовый мониторинг и проверяет всех связанных лиц, чтобы не было незаконного обогащения или неизвестного источника денег”, – подытожил министр.

По материалам Espreso.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.