Милованов рассказал о предохранителях для проверки средств на покупку земли

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Министр экономики Тимофей Милованов рассказал о предохранителях для проверки происхождения средств на покупку земли.
Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.
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“Во-первых, регулятор в Украине уже есть – Госгеокадастр. Он был коррумпирован, мы его сейчас вычистили”, – сказал министр.
Он отметил, что сама идея заключается в децентрализации.
“Один из законопроектов – как раз о децентрализации, о том, что общины будут решать, как управлять своей землей”, – сообщил Милованов.
Относительно источника денег, то, по его словам, в законопроекте имеются предохранители.
“Первый предохранитель – нужно платить только безналичными. Это означает, что можно проследить источник денег. Или человек показывает, каким образом он заработал, или компания, или он берет в долг, кредит, то автоматически включается финансовый мониторинг и проверяет всех связанных лиц, чтобы не было незаконного обогащения или неизвестного источника денег”, – подытожил министр.
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