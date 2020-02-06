Как "зеленая волна" помогает водителям

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
С 6 февраля столичные водители будут видеть на улицах новые знаки с рекомендуемой скоростью для проезда на все зеленые светофоры. Ранее так называемая “Зеленая волна” уже действовала на почти 50 улицах, говорят коммунальщики. При условии, если водитель едет 40-50 километров в час, ему не придется останавливаться на каждом светофоре.
Рекомендуется для проезда скорость 50 километров в час и снизу табличка “Зеленая волна”. Такие дорожные знаки заметили столичные водители, правда, пока только на улице Василия Липковского.
Центр организации дорожного движения Киева. Здесь исследуют, как киевляне должны ездить, управляют большинством светофоров и создают так называемые “Зеленые волны”.
“Выбираются улицы, проспекты, которые входят в маршрут, анализируется трафик”, – говорит руководитель отдела технологического обеспечения по совершенствованию дорожного движения Инна Беленькая.
Последние годы “Зеленая волна” в Киеве работает на 49 улицах, но знаки стали цеплять только сегодня. На них указана рекомендуемая скорость, позволяющая водителю проходить светофоры без остановок.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинский бизнес планирует сокращение персоналаВчера, 11:25 - 8302 7
Когда пенсии недостаточно: где найти работу людям в возрастеВчера, 13:42 - 37048 5
Налог на YouTube, Facebook и Instagram: к чему готовиться украинцам10 ч. назад - 6775 3
Стало известно, когда представят новые смартфоны Nokia12 ч. назад - 727 1
Mojo показала умные контактные линзы с технологией дополненной реальности (фото)25.01.2020, 00:10 - 689 1
Налог на YouTube, Facebook и Instagram: к чему готовиться украинцам10 ч. назад - 6775 3
Законен ли штраф за езду днем без включенных фар6 ч. назад - 3279
У Mercedes-Benz S-Class останется только один вариант кузова (фото)11 ч. назад - 2645
Вторая пенсия: как не остаться без средств после повышения пенсионного возраста6 ч. назад - 1933 1
Kia анонсировала кроссовер нового поколения (фото)16 ч. назад - 1285
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)Позавчера, 15:10 - 708
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 629
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 899
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1243
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 1048