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Как "зеленая волна" помогает водителям

Как "зеленая волна" помогает водителям

С 6 февраля столичные водители будут видеть на улицах новые знаки с рекомендуемой скоростью для проезда на все зеленые светофоры. Ранее так называемая “Зеленая волна” уже действовала на почти 50 улицах, говорят коммунальщики. При условии, если водитель едет 40-50 километров в час, ему не придется останавливаться на каждом светофоре.

Рекомендуется для проезда скорость 50 километров в час и снизу табличка “Зеленая волна”. Такие дорожные знаки заметили столичные водители, правда, пока только на улице Василия Липковского.

Центр организации дорожного движения Киева. Здесь исследуют, как киевляне должны ездить, управляют большинством светофоров и создают так называемые “Зеленые волны”.

“Выбираются улицы, проспекты, которые входят в маршрут, анализируется трафик”, – говорит руководитель отдела технологического обеспечения по совершенствованию дорожного движения Инна Беленькая.

Последние годы “Зеленая волна” в Киеве работает на 49 улицах, но знаки стали цеплять только сегодня. На них указана рекомендуемая скорость, позволяющая водителю проходить светофоры без остановок.

По материалам ТСН
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