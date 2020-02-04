Британский авиахолдинг IAG подтвердил намерение купить сто Boeing 737 MAX на $24 млрд

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Генеральный директор британского авиаконцерна IAG, в который входят British Airways, Iberia и Aer Lingus, заявил изданию Bloomberg, что компания собирается подписать контракт на покупку Boeing 737 MAX.
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Глава IAG Вилли Уолш, который покинет свой пост в марте, сказал, что договоренность об этом будет выполнена, несмотря на то что окончательное решение о масштабном приобретении будет принимать новый гендиректор IAG.
Речь идет о покупке ста самолетов модели 737 MAX на общую сумму $24 млрд. Уолш отмечает, что он не видит никаких препятствий для приобретения самолетов, несмотря на скандал вокруг этой модели. Если самолеты будут повторно сертифицированы и вернутся в эксплуатацию, сделка состоится, указывает он.
Он ожидает, что это произойдет во втором полугодии. Вилли Уолш также сказал, что он сам будет рад полетать на этом самолете после того, как тот вернется в эксплуатацию.
Как отмечает издание, это одна из первых хороших новостей для Boeing за последнее время – в основном она сталкивается с отменой контрактов, требованием компенсаций за простой и появлением все новых свидетельств в расследовании.
В конце января компания отчиталась с первым годовым убытком за год – он составил $636 млн.
Напомним, 737 MAX были выведены из эксплуатации после авиакатастроф, произошедших с разницей в несколько месяцев. Первая состоялась в октябре 2018 года в Индонезии, погибли 189 человек. Вторая случилась в марте 2019 году в Эфиопии, тогда погибли 157 человек. Всего погибли 346 человек. После этого большинство стран, в том числе США, отказались от эксплуатации модели 737 MAX до устранения всех недостатков.
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