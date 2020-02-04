Управлять Укрзализныцей будут украинцы, а немцы поддержат их - Deutsche Bahn

Немецкая компания Deutsche Bahn, крупнейший железнодорожный концерн Европы, готова как можно скорее начать сотрудничество с украинским железнодорожным перевозчиком, помогая советами.

Об этом в интервью Deutsche Welle рассказал член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофалла, который был одним из тех, кто поставил 5 февраля в Киеве свою подпись под Меморандумом о взаимопонимании между АО «Укрзализныця» и немецкой Deutsche Bahn AG.

«На начальном этапе речь будет идти о консультировании… Если консультирование будет иметь успех, возможно, речь пойдет о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали руководство Укрзализныци в процессе управления. То есть управление Укрзализныцей будет осуществляться, как и ранее, самыми украинцами, но будет усилено нашими менеджерами», – отметил Пофалла.

Он отметил, что в зависимости от того, насколько успешным будет консалтинг, могут быть введены дальнейшие шаги. Но дойдет ли до этого, будет зависеть от того, удастся ли найти точки соприкосновения на стадии консультирования. Ведь нет смысла вести разговоры об управлении Украинской железной дорогой, если уже на начальном этапе сотрудничества стороны не достигнут «общих результатов».

Дорожной картой сотрудничества после подписания должно быть достижение письменной договоренности, о какой именно форме консалтинговых услуг идет речь.

При любых условиях, немецкая сторона считает, что начинать работу надо быстро, если этого хотят украинцы.

Пофолла отметил, что предварительные оценки свидетельствуют о существовании потребности в оптимизации украинской железной дороги с экономической точки зрения. Возможности для этого есть, подчеркнул он. Есть также политическая воля к реформированию Укрзализныци, в чем представителей DB заверил Премьер-министр Алексей Гончарук, который согласовал этот вопрос с Президентом. Следовательно, у проекта будет политическая поддержка.

Сеть украинских железных дорог – 22-23 тысячи километров – одна из крупнейших в Европе. Особенностью, на которую обратил внимание Пофолла, является то, что в отличие от Западной Европы, где основную долю нагрузки составляют пассажирские перевозки, в Украине очень большую роль играют грузовые перевозки.

Представитель DB, напомнил, что компания сама пережила два процесса трансформации: слияние в начале 1990-х западногерманской компании Deutsche Bundesbahn и восточногерманской Reichsbahn, а в 1994 году – приватизацию. Если сначала на обоих железнодорожных предприятиях совокупно работало 700 тысяч сотрудников, то сейчас цифра составляет 210 тысяч.

«Из этого видно, что процесс трансформации, переход от государственных железных дорог к предприятиям, работающим как частные компании и являющимся конкурентоспособными на рынке, – это 25 лет истории DB AG в Германии», – добавил чиновник.

Компания DB Engineering & Consulting – это дочернее предприятие DB AG. Как консалтинговая фирма она предоставляет соответствующие услуги с 1966 года. Работает по всему миру и в самой Германии. Украина – не первое государство, где реализуется подобный проект, например, компания предоставляет консалтинговые услуги в Казахстане.