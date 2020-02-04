В Фонде госимущества в 2020 году ожидают доходов от приватизации на 12 млрд гривен

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Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко отметил, что в 2020 году от приватизации ожидаются поступления в размере 12 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.
“На пяти объектах большой приватизации начата работа инвестиционных советников, которые осуществляют комплекс мероприятий по обеспечению конкурентной, прозрачной и максимально эффективной приватизации, что привлечет именно тех инвесторов, которые готовы вкладывать средства в технологическую модернизацию предприятий и быть социально ответственными. Поступления от приватизации в 2020 году запланированы на уровне 12 млрд грн”, – отметил он.
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