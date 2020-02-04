Глава Dragon Capital: В Украине сейчас едва ли не лучшая экономическая ситуация за 20 лет

Рост ВВП Украины в 2020 году ускорится до 4% с 3,2-3,3% в 2019-м году, а инфляция вырастет с 4,1% до 5,2%, прогнозирует инвестиционная компания Dragon Capital.

Об этом заявил глава компании Томаш Фиала в ходе ежегодной встречи Европейской Бизнес Ассоциации.

По словам Фиалы, в Украине сейчас сложилась едва ли не лучшая макроэкономическая ситуация за последние 20 лет.

По прогнозам Dragon Capital, средний курс гривны в 2020 году составит 24 грн/долл (в 2019 году – 25,8 грн/долл).

Кроме того, компания ожидает замедления роста экономики в 2021 году (до 3,7%) и ускорение инфляции (до 6,1%).

По словам Фиалы, рост экономики при укреплении гривни уже увеличило ВВП Украины с 90 млрд долл в 2015 году – до 150 млрд долл в прошлом и, ориентировочно, до 175 млрд долл в этом.

Это, в частности, позволило снизить госдолг с 80% ВПП до 51% ВВП.

Среди основных рисков для экономики Украины Фиала назвал возможный отказ Украины от сотрудничества с МВФ и ее зависимость от мировой конъюнктуры, особенно от цен на металлы и зерновые.