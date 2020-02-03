Ни копейки жене и детям: житель Канады сжег миллион долларов

В Канаде житель Оттавы Брюс МакКонвиль признался во время судебного заседания, что сжег миллион канадских долларов ради того, чтобы не платить алименты.

Об этом сообщает “Ottawa Citizen”.

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Как неожиданно признался заключенный, он не хотел, чтобы деньги достались его бывшей жене и детям. Речь идет о Брюсе МакКонвиле, которого суд приговорил к тридцати дням тюремного заключения за подобное заявление.

Интересно отметить, что Брюс является не только успешным бизнесменом, но и экс-кандидатом в мэры города Оттавы. Также во время заседания канадец не захотел предоставлять суду всю статистику своих финансовых сбережений и поступлений.

В свою очередь его жена вместе с адвокатам рассказала, что ее бывший муж не только продал все общее имущество семьи, но и снял с семейного счета крупную сумму и беспощадно сжег купюры.