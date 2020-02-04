"Карающий светофор": Полиция Мумбаи придумала средство против шумных водителей

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Полицейские индийского Мумбаи — четвертого по загруженности дорог города в мире — давно хотели побороть привычку местных автомобилистов жать на сигнал в ожидании зеленого света на светофоре.
«Люди сигналят, даже если горит красный свет. Может, они думают, что так они заставят зеленый свет загореться быстрее?», — предполагают полицейские в ироничном видео, опубликованном в твиттере полиции Мумбаи.
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В ноябре-декабре 2019 года полицейские подсоединили к нескольким светофорам города измерители уровня шума, говорится в видеоролике. Как только уровень достигает 85 децибел, светофор заново начинает отсчет до зеленого сигнала. «Больше сигналишь — дольше стоишь», написано на табло, размещенном на светофоре.
Horn not okay, please!
Find out how the
MumbaiPolice</a> hit the mute button on <a href="https://twitter.com/hashtag/Mumbai?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Mumbai</a>’s reckless honkers. <a href="https://twitter.com/hashtag/HonkResponsibly?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#HonkResponsibly</a> <a href="https://t.co/BAGL4iXiPH">pic.twitter.com/BAGL4iXiPH</a></p>— Mumbai Police (MumbaiPolice) January 31, 2020
Ролик, опубликованный 31 января, посмотрели почти три миллиона человек. В основном в комментариях люди приветствуют решение полицейских.
Теперь, после пробных запусков и одобрения в соцсетях, руководство полиции Мумбаи решает, каким образом подключить систему — ее назвали «Карающий светофор» — на постоянной основе в 20-миллионном городе. Первым делом, в течение недели, она заработает на десяти перекрестках, в основном вблизи больниц и образовательных учреждений.
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