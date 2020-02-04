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"Карающий светофор": Полиция Мумбаи придумала средство против шумных водителей

"Карающий светофор": Полиция Мумбаи придумала средство против шумных водителей

Полицейские индийского Мумбаи — четвертого по загруженности дорог города в мире — давно хотели побороть привычку местных автомобилистов жать на сигнал в ожидании зеленого света на светофоре.

«Люди сигналят, даже если горит красный свет. Может, они думают, что так они заставят зеленый свет загореться быстрее?», — предполагают полицейские в ироничном видео, опубликованном в твиттере полиции Мумбаи.

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В ноябре-декабре 2019 года полицейские подсоединили к нескольким светофорам города измерители уровня шума, говорится в видеоролике. Как только уровень достигает 85 децибел, светофор заново начинает отсчет до зеленого сигнала. «Больше сигналишь — дольше стоишь», написано на табло, размещенном на светофоре.

Ролик, опубликованный 31 января, посмотрели почти три миллиона человек. В основном в комментариях люди приветствуют решение полицейских.

Теперь, после пробных запусков и одобрения в соцсетях, руководство полиции Мумбаи решает, каким образом подключить систему — ее назвали «Карающий светофор» — на постоянной основе в 20-миллионном городе. Первым делом, в течение недели, она заработает на десяти перекрестках, в основном вблизи больниц и образовательных учреждений.

По материалам Медуза
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