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Водительские права - 2020: оформление, стоимость и сроки

Водительские права - 2020: оформление, стоимость и сроки

Министерство внутренних дел Украины напомнило, как оформить водительское удостоверение.

Алгоритм действий при получении водительского удостоверения:

  • найти автошколу – выбрать аккредитованное учебное заведение. Интерактивная карта автошкол доступна по ссылке.
  • пройти обучение в автошколе с группой или по индивидуальному графику.

Для подачи документов с собой необходимо взять паспорт, идентификационный код, медицинскую справку (форма 083/о), одну цветную фотографию 3,5х4,5 см;

  • после этого нужно обратиться в сервисный центр МВД: выбрать удобный для себя центр и взять с собой свидетельство об окончании автошколы, паспорт, копию идентификационного кода, медицинскую справку (форма 083/о);

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  • сдать экзамен в сервисном центре МВД. Экзамен на получение водительского удостоверения состоит из двух частей: теоретической и практической. Язык экзамена на выбор: украинский и английский;
  • получить удостоверение водителя, которое при оформлении документа впервые выдается на 2 года.

Стоимость: 26 грн — сдача экзаменов, 219 грн — бланковая продукция.

Сроки обучения:
акд. час — академический час, равный 45 мин, количество часов указано за каждую категорию.

Справка Finance.ua:

Главный сервисный центр МВД сообщил об изменениях в процедурах выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей и аккредитации автошкол:

  • допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;
  • практический экзамен сдается в территориальном центре МВД, в котором успешно сдан теоретический экзамен;
  • срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращен с 10 до 2 лет;
  • возможность применения фото- и видеофиксации при сдаче экзаменов;
  • свидетельство об окончании заведения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей в бумажном виде выпускникам автошкол не выдается, вместо этого оно в электронном виде вносится заведением в Единый государственный реестр МВД.
По материалам Finance.UA
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