Водительские права - 2020: оформление, стоимость и сроки

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Министерство внутренних дел Украины напомнило, как оформить водительское удостоверение.
Алгоритм действий при получении водительского удостоверения:
Для подачи документов с собой необходимо взять паспорт, идентификационный код, медицинскую справку (форма 083/о), одну цветную фотографию 3,5х4,5 см;
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Стоимость: 26 грн — сдача экзаменов, 219 грн — бланковая продукция.
Сроки обучения:
акд. час — академический час, равный 45 мин, количество часов указано за каждую категорию.
Главный сервисный центр МВД сообщил об изменениях в процедурах выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей и аккредитации автошкол:
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