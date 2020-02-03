В Северной Корее по приказу Ким Чен Ына создали свой смартфон (фото)

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Северная Корея является довольно закрытой во всех отношениях страной, где очень ограничен доступ в Интернет, а современные смартфоны можно купить только нелегально.
Данное устройство было разработано и произведено северокорейской компанией Wanjingtai Information Technology.
Его создатели заявили, что Kindalai 7 обладает самой передовой технологией биометрического распознавания, основанной на голосе, отпечатках пальцев и человеческих лицах. Другими словами, смартфон получил дактилоскопический датчик, причем самый простой, который находится на задней панели. Его фронтальная камера поддерживает распознавание лиц для разблокировки смартфона.
Фото: mydrivers.com
Кроме того, в Kindalai 7 установлен фирменный голосовой помощник, который распознает голосовые команды. Также есть функция голосового ввода текста для создания заметок и других целей. То, что для всего мира является обыденностью вот уже несколько лет, в Северной Корее преподносится как удивительное достижение большого количества специалистов.
Северокорейские СМИ пишут, что над созданием смартфона трудились десятки самых светлых умов страны, докторов, магистров и других специалистов.
Фото: mydrivers.com
Кроме того, Kindalai 7 работает под управлением новой операционной системы собственной разработки Северной Кореи. Впрочем, речь может идти об обычной оболочке Android. Аппаратные характеристики не сообщаются, но даже по картинкам очевидно, что это бюджетная модель.
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