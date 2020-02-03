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Милованов сообщил, как фермеры-ФЛП смогут получить компенсацию за уплаченный ЕСВ

Милованов сообщил, как фермеры-ФЛП смогут получить компенсацию за уплаченный ЕСВ

Фермерские хозяйства, зарегистрированные как физлица-предприниматели, смогут получить компенсацию за уплаченный единый социальный взнос (ЕСВ) в текущем году.

Об этом в Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

“Мы запустили механизм регистрации семейных фермерских хозяйств как физических лиц-предпринимателей”, – написал он.

Фермеры могут выбирать упрощенную систему налогообложения – единый налог, 4 группа.

По словам министра, речь идет о 3,9 миллионах личных фермерских хозяйств, которые смогут легализоваться как сельскохозяйственные производители и получать из государственного бюджета компенсацию за уплаченный ЕСВ.

На компенсацию планируется выделить 50 млн грн. Выплаты стартуют в этом году.

Справка Finance.ua:

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По материалам Finance.UA
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