Милованов сообщил, как фермеры-ФЛП смогут получить компенсацию за уплаченный ЕСВ

Фермерские хозяйства, зарегистрированные как физлица-предприниматели, смогут получить компенсацию за уплаченный единый социальный взнос (ЕСВ) в текущем году.

Об этом в Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

“Мы запустили механизм регистрации семейных фермерских хозяйств как физических лиц-предпринимателей”, – написал он.

Фермеры могут выбирать упрощенную систему налогообложения – единый налог, 4 группа.

По словам министра, речь идет о 3,9 миллионах личных фермерских хозяйств, которые смогут легализоваться как сельскохозяйственные производители и получать из государственного бюджета компенсацию за уплаченный ЕСВ.

На компенсацию планируется выделить 50 млн грн. Выплаты стартуют в этом году.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров Украины создал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Фермеры получат государственные гарантии при кредитовании покупки земли.

Фонд предоставит доступ малым и средним субъектам предпринимательства (до 500 гектаров) к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения. Кроме того, это также минимизирует риски возможного невозврата кредитов.

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