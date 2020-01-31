Фермеры получат государственные гарантии при кредитовании покупки земли

Кабинет министров Украины создал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Фермеры получат государственные гарантии при покупке сельскохозяйственной земли.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Уставный капитал Фонда составит 240 миллионов гривен.

Куда будут направлены средства – на предоставление государственных гарантий фермерам после того, как в Украине заработает рынок земли.

Как будет действовать. Фонд предоставит доступ малым и средним субъектам предпринимательства (до 500 гектаров) к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения. Кроме того, это также минимизирует риски возможного невозврата кредитов.

Справка Finance.ua:

Законопроект Об обороте земель сельхозназначения №2278-10 с правками ко второму чтению был опубликован на сайте ВР.

Лимит гектаров в собственности одного гражданина установлен на уровне 10 тысяч гектаров (снижен с 210 тыс. га). Такой лимит определен и для юридических лиц.

Иностранцам могут разрешить выйти на украинский рынок земли только через полгода-год после его запуска.

Расчетная стоимость гектара земли в Украине: после разрешения на продажу земли сельскохозяйственного назначения стоимость одного гектара может установиться на уровне 1,5 тыс. долларов.

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