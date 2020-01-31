Фермеры получат государственные гарантии при кредитовании покупки земли

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Кабинет министров Украины создал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Фермеры получат государственные гарантии при покупке сельскохозяйственной земли.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Уставный капитал Фонда составит 240 миллионов гривен.
Куда будут направлены средства – на предоставление государственных гарантий фермерам после того, как в Украине заработает рынок земли.
Как будет действовать. Фонд предоставит доступ малым и средним субъектам предпринимательства (до 500 гектаров) к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения. Кроме того, это также минимизирует риски возможного невозврата кредитов.
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