Теперь наличные можно снять через POS-терминалы в отделениях Укрпочты

Более 3000 автоматизированных отделений Укрпочты оборудованы терминалами для снятия наличных без комиссии.

Об этом сообщила Finance.ua пресс-служба компании.

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Кроме уплаты банковской картой за коммунальные платежи, переводы и другие товары или услуги, клиенты могут снять наличные через POS-терминалы Укрпочты.

Где это можно сделать. В областных центрах и населенных пунктах, где проживают более 2000 человек и где сокращаются банковские отделения и банкоматы, но есть отделения Укрпочты с POS-терминалами.

Какую сумму можно снять. Пользователи услуги могут получить сумму от 50 до 10 тысяч грн за одну операцию.

Комиссия за снятие наличных в автоматизированных почтовых отделениях отсутствует (возможна комиссия банка, выпустившего карту).



Перечень почтовых отделений, где можно снять наличные – по ссылке .

Справка Finance.ua: