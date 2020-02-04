Мировые цены на продовольствие за год выросли более чем на 10%

Индекс продовольственных цен ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) в январе 2020 года составил 182,5 пункта, что почти на 1,3 пункта (0,7%) выше показателей декабря и на 11,3% выше показателя за соответствующий период прошлого года.

Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечают в ФАО, таким образом, по итогам января тенденция к росту значения Индекса продолжается уже четвертый месяц подряд. Основной причиной роста стало дальнейшее укрепление цен на растительные масла, сахар и, отчасти, на зерновые и молочную продукцию на фоне значительного падения цен на различные виды мяса.

Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО составило в январе почти 169,2 пункта, что на 4,8 пункта (2,9%) выше его декабрьского значения, достигнув самого высокого уровня с мая 2018 года.

Среднее значение Индекса цен на растительные масла ФАО в январе составило 176,3 пункта, что на 11,6 пункта (или 7,0%) выше уровня декабря и является самым высоким показателем за последние три года.

Среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО составило в январе 200,6 пункта, что на 1,8 пункта (0,9%) ниже уровня декабря. На текущем уровне значение индекса оказалось на 18,5 пункта (10,2%) выше уровня соответствующего периода прошлого года.

Среднее значение Индекса цен на мясо ФАО составило в январе 182,5 пункта, что на 7,5 пункта (4,0%) ниже его декабрьского значения и, таким образом, его снижение продолжается уже одиннадцать месяцев подряд.

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО составило в январе 200,7 пункта, что на 10,4 пункта (5,5%) выше его декабрьского значения; после четырех месяцев непрерывного роста цены на сахар достигли самого высокого уровня с декабря 2017 года.

Индекс продовольственных цен ФАО – это показатель изменения за месяц международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров (зерновые, растительные масла, молочную продукцию, мясо и сахар). Индекс рассчитывается на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп, взвешенных с учетом среднего показателя доли каждой группы в экспорте.