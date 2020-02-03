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Universal Bank одержал победу в трех номинациях рейтинга "Банки 2020 года"

5 февраля в рамках VI LEGAL BANKING FORUM, проведенного «Финансовым клубом» и издательством «Юридическая практика», были награждены победители рейтинга «Банки 2020 года».

В категории «Банки с частным украинским капиталом среди крупных банков» Universal Bank одержал победу в трех номинациях:

1. «Чистый банк» (соотношение кредитов 1-2 класса физических лиц и 1-3 класса юридических лиц к размеру кредитного портфеля за январь-ноябрь 2019)

2. «Розничный банк» (абсолютный прирост гривневых кредитов физических лиц за январь-ноябрь 2019)

3. «Сберегательный банк для населения» (абсолютный прирост гривневых текущих счетов физических лиц за январь-ноябрь 2019)

В расчетах использовались данные отчетности банков, которую публикует Национальный банк, по состоянию на 1 января и на 1 декабря 2019 года. Ключевыми показателями стали динамика активов, депозитного и кредитного портфелей физических и юридических лиц, качество кредитных портфелей, прибыль банков, а также динамика портфеля платежных карт.

Мы гордимся очередными наградами Universal Bank на украинском рынке и в дальнейшем приложим максимум усилий, чтобы надежность и стабильность Банка высоко ценилась экспертами и клиентами!

Ознакомиться с рейтингом можно по ссылке
По материалам Универсал Банк
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