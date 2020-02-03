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Акции Tesla обвалились на 17%

Акции Tesla обвалились на 17%

5 февраля акции компании Tesla неожиданно упали на 17% после невероятного роста в цене несколько дней подряд.

Об этом сообщает издание AutoWeek.

Отмечается, что акции Tesla два дня последовательно росли в цене на 19,9% и 18%. После этого ценные бумаги компании упали в цене на целых 20%, но к концу торгов 5 февраля спад уже составлял 17%. Стоимость акций составила $734.

Издание отмечает, что это самый большой спад стоимости Tesla с 2012 года. То есть за последние восемь лет.

По предварительным данным, акции Tesla упали в цене из-за задержек с поставками китайских Model 3. Завод компании в Шанхае временно приостановил свою роботу из-за коронавируса. Он должен начать снова работать после 10 февраля.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что акции американского автопроизводителя Tesla по состоянию на вторник, 4 февраля, выросли на 20% сразу после открытия торгов — до $933.

По материалам ТСН
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