Акции Tesla обвалились на 17%

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5 февраля акции компании Tesla неожиданно упали на 17% после невероятного роста в цене несколько дней подряд.
Об этом сообщает издание AutoWeek.
Отмечается, что акции Tesla два дня последовательно росли в цене на 19,9% и 18%. После этого ценные бумаги компании упали в цене на целых 20%, но к концу торгов 5 февраля спад уже составлял 17%. Стоимость акций составила $734.
Издание отмечает, что это самый большой спад стоимости Tesla с 2012 года. То есть за последние восемь лет.
По предварительным данным, акции Tesla упали в цене из-за задержек с поставками китайских Model 3. Завод компании в Шанхае временно приостановил свою роботу из-за коронавируса. Он должен начать снова работать после 10 февраля.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что акции американского автопроизводителя Tesla по состоянию на вторник, 4 февраля, выросли на 20% сразу после открытия торгов — до $933.
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