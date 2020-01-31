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Акции Tesla подскочили на 20%: Маск за день разбогател почти на 5 млрд долларов

Акции Tesla подскочили на 20%: Маск за день разбогател почти на 5 млрд долларов

Акции американского автопроизводителя Tesla по состоянию на вторник, 4 февраля, выросли на 20% сразу после открытия торгов — до $933.

Рыночная капитализация выросла до 165 миллиардов долларов. С декабря акции компании подорожали более чем вдвое.

На прошлой неделе рост котировок вызвала отчетность компании за четвертый квартал. За этот период она получила $105 млн прибыли.

В понедельник на закрытии торгов стоимость акций составляла $780 (+86,5% с начала года). 3 февраля они подорожали на 19,9%. Рыночная капитализация компании выросла до $140 млрд. Среди автопроизводителей дороже только японская Toyota, капитализация которой составляет $227 млрд.

На фоне роста акций Tesla состояние Илона Маска, основателя компании, выросло за последний день на $4,7 млрд, а с начала года — на $13,5 млрд, сообщает Bloomberg. Агентство оценивает его состояние в $41 млрд. Маск занимает 22-е место в рейтинге богатейших людей мира. Ему принадлежит примерно пятая часть акций компании.

Ранее сообщалось, что Маск получит около $346 млн, если рыночная капитализация Tesla на протяжении нескольких месяцев будет выше $100 млрд. $346 млн — первый транш вознаграждения на общую сумму $2,6 млрд.

По материалам НВ
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