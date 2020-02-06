Налог на YouTube, Facebook и Instagram: к чему готовиться украинцам

В Верховной Раде предлагают обложить налогом YouTube, Instagram, Facebook и другие соцсети. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в украинском парламенте.

Так, согласно тексту законопроекта №2634, предлагается обложить налогом Instagram, Twitter, другие соцсети, а также международные компании – Google, Apple и Netflix, предоставляющие пользователям видеоконтент.

Речь идет о налоге на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% на услуги компаний-нерезидентов Украины. Таким образом авторы законопроекта хотят создать более конкурентную среду для украинских компаний, которые работают с подобным контентом.

Впрочем, по мнению экспертов, такая инициатива едва ли сможет принести ожидаемые результаты. По словам Александра Колтунова, управляющего партнера компании, которая работает в IT-сфере, такой шаг создаст дополнительную нагрузку на украинские компании, которые продвигают себя через рекламу в социальных сетях.

Если же говорить о мировых гигантах, если они согласятся платить НДС в Украине, то его стоимость заложат свои услуги. Соответственно, это плюс 20%, например к музыке или играм AppStore, услугам сайта бронирования Booking, а также к рекламе в соцсетях, на YouTube, в Google и т.д.