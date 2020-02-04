Apple теперь продает больше часов, чем все заводы Швейцарии - аналитики

Apple Watch стали не только самыми продаваемыми умными часами в прошлом году, но и опередили всю швейцарскую часовую индустрию.

По оценкам Strategy Analytics, в 2019 году Apple отгрузила почти 31 млн устройств, что на 36% больше, чем в прошлом году.

В то же время, за 2019 год вся швейцарская часовая индустрия, в которую входят такие бренды, как Swatch и TAG Heuer, отгрузила всего около 21,1 млн. устройств, что на 13% меньше, чем годом ранее.

Хотя Apple не называет конкретные цифры продаж Apple Watch в квартальном отчете, Strategy Analytics собирает данные от розничных партнеров и других поставщиков, чтобы получить оценки продаж.

«Аналоговые наручные часы остаются популярными среди пожилых потребителей, но молодые покупатели склоняются к умным часам и компьютеризированным наручным часам», — пишет Нил Моустон, исполнительный директор Strategy Analytics.

По словам представителя Strategy Analytics Стивена Вальцера, «традиционные швейцарские часовщики, такие как Swatch и Tissot, проигрывают войну смарт-устройствам. Apple Watch обеспечивают более качественный продукт через более глубокие каналы розничной торговли и привлекают молодых потребителей, которые все больше хотят цифровую одежду. Окно для швейцарских часовых брендов, чтобы оказать влияние на умные часы, закрывается».

Apple Watch уже много лет является лидером на рынке в категории умных часов и однажды превзошла швейцарскую часовую индустрию по квартальным продажам в 2017 году, но это первый полный год, когда продукт превзошел своего аналогового конкурента.