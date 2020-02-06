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"Чтобы не раздражать": Оржель пообещал украинцам одну платежку за газ

"Чтобы не раздражать": Оржель пообещал украинцам одну платежку за газ

В Украине хотят отказаться от практики двух платежек за газ, введенной с нового года, и планируют указывать раздельно стоимость его потребления и транспортировки, но в одной платежке. В правительстве считают, что так украинцы будут меньше раздражаться из-за больших цифр.

Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил во время ток-шоу “Свобода слова”.

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“Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев”, – сказал Оржель.

Также министр анонсировал “правильную” стоимость транспортировки и потребления газа в новых платежках. Впрочем, по его мнению, платить за транспортировку должны все – даже те, кто газом не пользоваться. Это, по словам Оржеля, абонплата.

“Чтобы вся большая инфраструктура работала… Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь”, – сказал Оржель.

Справка Finance.ua:

  • Зеленского просят отменить вторую платежку за газ. Соответствующая петиция под номером №22/083148-еп зарегистрирована на сайте главы государства. В петиции сказано, что украинцы за свой счет проводили газ в дома и уже заплатили десятки тысяч гривен за эти подключения.
По материалам СТРАНА.UA.
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