"Чтобы не раздражать": Оржель пообещал украинцам одну платежку за газ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине хотят отказаться от практики двух платежек за газ, введенной с нового года, и планируют указывать раздельно стоимость его потребления и транспортировки, но в одной платежке. В правительстве считают, что так украинцы будут меньше раздражаться из-за больших цифр.
Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил во время ток-шоу “Свобода слова”.
Читайте также: Украинцы будут получать отдельную платежку за доставку газа
“Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев”, – сказал Оржель.
Также министр анонсировал “правильную” стоимость транспортировки и потребления газа в новых платежках. Впрочем, по его мнению, платить за транспортировку должны все – даже те, кто газом не пользоваться. Это, по словам Оржеля, абонплата.
“Чтобы вся большая инфраструктура работала… Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь”, – сказал Оржель.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинский бизнес планирует сокращение персоналаВчера, 11:25 - 5607 5
Пенсии в ЕС: женщины в среднем получают на 30% меньше мужчинВчера, 10:10 - 494 3
Когда пенсии недостаточно: где найти работу людям в возрастеВчера, 13:42 - 25812 2
Когда пенсии недостаточно: где найти работу людям в возрастеВчера, 13:42 - 25812 2
Украинский бизнес планирует сокращение персоналаВчера, 11:25 - 5607 5
Конкуренция-2019: в каких профессиях царит кадровый голодВчера, 09:24 - 4362
Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий месяцаВчера, 14:16 - 2501
Пограничники назвали страны, которые пользовались популярностью у украинцев в 2019 годуВчера, 07:41 - 1140
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)Позавчера, 15:10 - 532
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 574
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 861
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1214
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 1017