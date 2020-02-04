Украина - на 107-й позиции в рейтинге самых дорогих стран мира (таблица)

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В рейтинге самых дорогих для проживания стран мира, который составляется журналом CEOWORLD, Украина заняла 107 место среди 132 позиций, в то время как самым дорогим государством среди других признана Швейцария. Упомянутый индекс учитывает основные экономические показатели, такие как индекс потребительских цен, стоимость проживания, услуг такси и других видов транспорта, цены в ресторанах, стоимость одежды и обуви, и другие.
«Швейцария официально является самым дорогим для проживания государством, согласно докладу журнала CEOWORLD. Вообще европейские страны замечены в перечне самых дорогих стран – среди 20 первых в перечне позиций 9 стран находятся в Европе, пять – в Азии, одна – в Северной Америке, две – на Карибах и одна – в Океании», – говорится в сообщении.
Второй самой дорогой страной является Норвегия, за ней следуют Исландия, Япония, Дания, Багамы, Люксембург, Израиль, Сингапур и Южная Корея.
Интересно, что США занимают лишь 20-ю позицию, и уступают такой стране как Бельгия (18-я позиция). “Традиционно” дорогая для жизни Великобритания находится на 27 месте, Саудовская Аравия – на 57-м.
Украина, согласно рейтингу, находится на 107 позиции. Среди стран постсоветского пространства дороже живется гражданам Беларуси, Молдовы и России. Расходы поменьше, по сравнению с украинцами, у людей, проживающих в Армении, Казахстане, Азербайджане и Грузии.
Стоимость жизни существенно изменилась у «постсоветских» европейцев – в Эстонии, Латвии и Литве. У них, соответственно, 50, 58 и 66 позиции рейтинга.
«На другой стороне спектра, среди наиболее доступных по стоимости проживания стран – Пакистан, за которым следуют Афганистан, Индия, Сирия, Узбекистан, Кыргызстан и Тунис», – говорится в публикации.
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