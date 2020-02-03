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Милованов рассказал, что планируют делать для более быстрого роста ВВП

Милованов рассказал, что планируют делать для более быстрого роста ВВП

Рост ВВП Украины в 2019 году составил 3,3%, для более быстрых темпов экономического роста Кабмин, в частности, планирует привлечь 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций и войти в топовую группу по индексу человеческого капитала.

Об этом сообщил в FACEBOOK министр экономики Тимофей Милованов.

По его словам, ключевыми факторами, которые влияли на экономическую активность в 2019 году, были:

  • стабильно высокая инвестиционная активность;
  • рекордный урожай зерновых;
  • ослабление глобального спроса на фоне усиления торговых войн;
  • рост покупательной способности населения;
  • укрепление обменного курса гривны.

“Что нужно сделать, чтобы в следующие годы мы видели большие темпы экономического роста? Единственный путь – инвестиции в людей и производство”, – подчеркнул министр.

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Он отметил, что правительство планирует привлечь 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций и увеличить ежегодные объемы внутреннего инвестирования более чем в 2 раза (с ожидаемых в 2019 году 17% от ВВП по крайней мере до 23,5% в 2024 году).

Также планируют снизить износ основных фондов с 60,6 до 48,2% (приблизить к ЕС – 40%) и войти в топовую группу по индексу человеческого капитала.

“Какие инициативы мы предлагаем для привлечения инвестиций? Земельная реформа, либерализация рынка труда, приватизация, реформа государственных предприятий, капитальные инвестиции из бюджета, ГЧП/концессии, инвестиционные няни, индустриальные парки, программы поддержки МСБ, продвижение экспорта, развитие транспортной инфраструктуры”, – написал Милованов.

Кроме того, по его словам, нужно сохранить макроэкономическую стабильность.

По материалам Економічна Правда
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