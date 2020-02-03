OnePlus проектирует смартфоны с необычной системой камер (фото)

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Компания OnePlus, по сообщению ресурса LetsGoDigital, рассматривает возможность выпуска смартфонов с оригинальной системой камер.
Информация о новинках появилась в патентной документации. В частности, сведения опубликованы на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO).
Фото: LetsGoDigital
Говорится, что OnePlus размышляет над смартфонами, у которых фронтальная камера будет располагаться под экраном. Это позволит оснащать устройства полностью безрамочным дисплеем. Причём не придётся использовать панель с вырезом или отверстием для селфи-камеры.
Фото: LetsGoDigital
В тыльной части корпуса можно видеть многомодульную камеру, выполненную в виде блока круглой формы. Она может объединять до пяти различных компонентов, включая вспышку.
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