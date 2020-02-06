У Mercedes-Benz S-Class останется только один вариант кузова (фото)

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Mercedes-Benz S-Class нового поколения, который появится в конце 2021 года или в начале 2022 года, будет иметь только один вариант кузова – седан, сообщает Autocar со ссылкой на слова Ола Каллениуса, главы концерна Daimler.
Сейчас автолюбителям Mercedes-Benz S-Class предлагают в трех вариантах кузова – купе, кабриолет и седан. Однако, компания Mercedes-Benz планирует снизить расходы и в ближайшие три года сэкономить 2,3 млрд. долларов. Этого они рассчитывают добиться путем увольнения 10 000 рабочих и отказа от не очень хорошо продаваемых моделей.
Поэтому у S-Class нового поколения будет только один тип кузова – седан. Его построят на модернизированной платформе Modular Rear-wheel-drive Architecture (MRA). Он получит систему автономного вождения 3-го уровня и систему автоматической парковки без участия водителя.
Mercedes-Benz S-Class
В линейку двигателей войдут шестицилиндровый 2,9-литровый рядный турбодизель и шестицилиндровый 3,0-литровый рядный бензиновый двигатель с турбонаддувом. Оба они будут доступны с подключаемой гибридной технологией. Топовая версия получит 4,0 л бензиновый мотор V8 с турбонаддувом от Mercedes-AMG. Покупателям также предложат версию с двигателем V12.
Mercedes-Benz S-Class
Новый седан Mercedes-Benz S-Class в продаже появится или в конце 2021 года, или в начале 2022 года. Его стоимость пока ещё не озвучена.
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