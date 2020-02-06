У Skoda Citigo может не быть нового поколения (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Решение о выпуске нового поколения Skoda Citigo, которое должно быть с электрической силовой установкой, ещё не принято, сообщает Autocar. Возможно, у этой модели вообще не будет нового поколения.
В прошлом году Skoda пообещала к 2023 году разработать и выпустить на рынок 30 новых и обновленных моделей. Среди них 10 новинок будут электромобилями, но новое поколение Citigo не указывалось.
Ранее Кристиан Штрубе, член Совета директоров Skoda, ответственный за техническое развитие этой компании, говорил, что в будущем Citigo может стать электрокаром.
Skoda Citigo
Но будущее этой модели находится под угрозой. Дело в том, что Citigo своим хорошим продажам обязан доступной цене. Если же он перейдет на электрическую силовую установку, то его цена увеличится примерно в 2 раза, а это обязательно отрицательно скажется на продажах. Эта модель должна быть доступной по цене, иначе нет смысла её выпускать.
Skoda Citigo
Решение о дальнейшей судьбе Citigo ещё не принято. Глава компании Skoda Бернхард Майер считает, что помогут снизить стоимость правительственные субсидии на электрокары. Однако, правительства разных стран в последнее время все неохотнее дают такие льготы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинский бизнес планирует сокращение персоналаВчера, 11:25 - 5014 4
Пенсии в ЕС: женщины в среднем получают на 30% меньше мужчинВчера, 10:10 - 470 3
Когда пенсии недостаточно: где найти работу людям в возрастеВчера, 13:42 - 22788 2
Когда пенсии недостаточно: где найти работу людям в возрастеВчера, 13:42 - 22788 2
Украинский бизнес планирует сокращение персоналаВчера, 11:25 - 5014 4
Конкуренция-2019: в каких профессиях царит кадровый голодВчера, 09:24 - 4070
Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий месяцаВчера, 14:16 - 2272
Пограничники назвали страны, которые пользовались популярностью у украинцев в 2019 годуВчера, 07:41 - 1107
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)Позавчера, 15:10 - 497
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 565
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 857
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1214
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 1015