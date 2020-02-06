У Skoda Citigo может не быть нового поколения (фото)

Решение о выпуске нового поколения Skoda Citigo, которое должно быть с электрической силовой установкой, ещё не принято, сообщает Autocar. Возможно, у этой модели вообще не будет нового поколения.

В прошлом году Skoda пообещала к 2023 году разработать и выпустить на рынок 30 новых и обновленных моделей. Среди них 10 новинок будут электромобилями, но новое поколение Citigo не указывалось.

Ранее Кристиан Штрубе, член Совета директоров Skoda, ответственный за техническое развитие этой компании, говорил, что в будущем Citigo может стать электрокаром.

Skoda Citigo

Но будущее этой модели находится под угрозой. Дело в том, что Citigo своим хорошим продажам обязан доступной цене. Если же он перейдет на электрическую силовую установку, то его цена увеличится примерно в 2 раза, а это обязательно отрицательно скажется на продажах. Эта модель должна быть доступной по цене, иначе нет смысла её выпускать.

Skoda Citigo

Решение о дальнейшей судьбе Citigo ещё не принято. Глава компании Skoda Бернхард Майер считает, что помогут снизить стоимость правительственные субсидии на электрокары. Однако, правительства разных стран в последнее время все неохотнее дают такие льготы.