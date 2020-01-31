Американец получил одновременно 55 тысяч писем с ошибочными счетами

Компания College Ave Student Loans прислала Дэну Кейну из города Твинсбург в штате Огайо одновременно 55 тысяч писем с ошибочным счетом по учебному кредиту дочерей.

Об этом сообщает WOIO.

“Кейн насчитал 79 корзин почты, в которых было около 700 одинаковых счетов по учебному кредиту, который он и его жена оформили для своих дочерей”, – говорится в сообщении.

При этом компания допустила еще одну ошибку, ведь в начислении использовала неправильную процентную ставку.

Кейну понадобилось две поездки на грузовике, чтобы забрать всю почту из отделения.

В самой компании извинились за свою ошибку и пообещали прислать мужчине правильный счет в одном экземпляре.