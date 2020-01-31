Американец получил одновременно 55 тысяч писем с ошибочными счетами

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Компания College Ave Student Loans прислала Дэну Кейну из города Твинсбург в штате Огайо одновременно 55 тысяч писем с ошибочным счетом по учебному кредиту дочерей.
Об этом сообщает WOIO.
“Кейн насчитал 79 корзин почты, в которых было около 700 одинаковых счетов по учебному кредиту, который он и его жена оформили для своих дочерей”, – говорится в сообщении.
При этом компания допустила еще одну ошибку, ведь в начислении использовала неправильную процентную ставку.
Кейну понадобилось две поездки на грузовике, чтобы забрать всю почту из отделения.
В самой компании извинились за свою ошибку и пообещали прислать мужчине правильный счет в одном экземпляре.
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