В "Нафтогазе" сообщили, что держит тарифы на электричество для населения в Украине

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В Украине электроэнергия для населения самая дешевая в Европе. Об этом написал заместитель начальника департамента энергоэффективности компании “Нафтогаз Украины” Алексей Хабатюк на своей странице в Facebook.
Цены на электроэнергию для населения Украины искусственно занижены и являются самыми низкими среди европейских стран, в то время как в Европе стоимость электричества для бытовых потребителей выше, чем для промышленных. Существующая ситуация сдерживает развитие бизнеса в Украине.
“В “старой” Европе “маленькие” потребители платят существенно дороже за каждый киловатт-час, чем большие. И ничего удивительного в этом нет. В Украине, правда, – наоборот. У нас не ищут легких путей”, – написал Хабатюк.
Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель предложил уравнять цену электроэнергии для населения и промышленности. Украина должна отказаться от перекрестного субсидирования, а цены на электроэнергию для населения нужно повысить до уровня цены тока для промышленности, сказал он.
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