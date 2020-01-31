В "Нафтогазе" сообщили, что держит тарифы на электричество для населения в Украине

В Украине электроэнергия для населения самая дешевая в Европе. Об этом написал заместитель начальника департамента энергоэффективности компании “Нафтогаз Украины” Алексей Хабатюк на своей странице в Facebook.

Цены на электроэнергию для населения Украины искусственно занижены и являются самыми низкими среди европейских стран, в то время как в Европе стоимость электричества для бытовых потребителей выше, чем для промышленных. Существующая ситуация сдерживает развитие бизнеса в Украине.

“В “старой” Европе “маленькие” потребители платят существенно дороже за каждый киловатт-час, чем большие. И ничего удивительного в этом нет. В Украине, правда, – наоборот. У нас не ищут легких путей”, – написал Хабатюк.

Справка Finance.ua:

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель предложил уравнять цену электроэнергии для населения и промышленности. Украина должна отказаться от перекрестного субсидирования, а цены на электроэнергию для населения нужно повысить до уровня цены тока для промышленности, сказал он.