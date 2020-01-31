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Министр предложил уравнять цену электроэнергии для населения и промышленности

Министр предложил уравнять цену электроэнергии для населения и промышленности

Украина должна отказаться от перекрестного субсидирования, а цены на электроэнергию для населения нужно повысить до уровня цены тока для промышленности.

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

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Министр отметил, что несмотря на введение нового рынка электроэнергии в Украине до сих пор сохраняется перекрестное субсидирование и тарифы на электричество для населения ниже, чем для промышленности. Однако впоследствии бытовые потребители платят полную стоимость электроэнергии, покупая товары и услуги, изготовленные предприятиями, которые закладывают в цену продукции средства, которые направлены на субсидирование заниженной стоимости тока для населения.

“Население до сих пор субсидируется. Оно получает меньшие цены, чем промышленность. Это общеизвестно. И здесь надо также со временем смотреть на то, чтобы выравнивать эти цены, и чтобы конкуренция приводила к меньшей цены на электрическую энергию для населения”, – сказал Оржель.

По мнению министра, тарифы для населения нужно сравнять с тарифами для промышленности, что в дальнейшем благодаря конкуренции приведет к снижению стоимости тока для бытовых потребителей.

Справка Finance.ua:

  • В январе 2020 года оптовая цена на природный газ составит 4,65 грн за куб. м, что на 25% меньше, чем в январе 2019 года.
  • НАК “Нафтогаз Украины” обнародовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 февраля 2020 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Нафтогаз предлагает газ по цене 4 661,00 – 5 208,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).
По материалам РБК-Украина
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