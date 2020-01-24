"Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности

НАК “Нафтогаз Украины” обнародовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 февраля 2020 года для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 4 661,00 – 5 208,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

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По сравнению с ценами на январь 2020 года, в феврале цены снизятся на 14-15% в зависимости от условий поставки.

С подробными условиями коммерческого предложения Нафтогаза можно ознакомиться на сайте компании по ссылке .

Справка Finance.ua:

В январе для промышленников минимальные цены на природный газ снизили до 5500 гривен (с 5861 грн в декабре) за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов).

Для промышленных потребителей, покупавших газ без предоплаты, с 1 января действовала цена 6072 гривны за тысячу кубометров газа (без учета НДС и транспортных расходов).