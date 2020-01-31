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"Укрпочта" сможет поставлять газ населению - Оржель

"Укрпочта" сможет поставлять газ населению - Оржель

Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет работать над тем, чтобы с 1 мая у потребителей появились альтернативные поставщики газа.

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Отмечается, что с мая ведомство займется поиском альтернативных поставщиков топлива для потребителей.

“Например, облэнерго, которые обеспечивают электрической энергией, смогут поставлять газ. Если вы покупаете у одной компании электрическую энергию и газ, они сделают скидку. Они должны конкурировать за вас. Таким поставщиком может стать “Укрпочта”. Она приходит к каждому, она приносит каждому украинцу счет. Это означает, что она может собрать товары в один пакет и сказать: “Покупайте у меня, у меня дешевле”, – пояснил глава Минэкоэнерго.

“Мы сможем выбрать среди многих, кто предлагает”, – отметил министр.

Он также анонсировал, что голубое топливо украинцы могут получать от тех инфраструктурных компаний, которые уже есть на рынке. По его мнению, такой подход позволит зайти на рынок газа предприятиям, которые умеют работать с потребителями.

“Сейчас у нас такого нет, поскольку цена для населения очень долго была субсидируема”, – добавил Оржель.

По материалам Обозреватель
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