Что читатели Finance.ua думают о единой цене на электроэнергию для населения и промышленности

Недавно Finance.ua писал о том, что министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в эфире одного из телеканалов предложил уравнять цену электроэнергии для населения и промышленности.

По его словам, Украине давно пора отказаться от перекрестного субсидирования, а цены на электричество для населения – повысить до уровня цены тока для промышленности. Ведь бытовые потребители все равно платят полную стоимость электроэнергии, покупая товары и услуги, изготовленные предприятиями, которые закладывают в цену продукции средства, направлены на субсидирование заниженной стоимости тока для населения.

valentinapoz22 тоже считает, что субсидии надо убрать, ведь пока не действовала система субсидирования, тарифные колебания были не такими значительными:

Puente иронично предложил “прямые” закупки.

Пользователь dinozavrik отмечает, что министру энергетики нужно разобраться с математическими расчетами, а потом делиться такими громкими идеями:

Однако, были и те, кто согласен с Оржелем, даже больше – считают, что такая система должна работать уже давно. Всюдиносапхайчик по этому поводу написал:

Форумчан tigr-uu не мог не вспомнить про министерские зарплаты и предложил их сравнить с заработком рядового украинца. Но предыдущий комментатор парировал:

Заключил эту дискуссию пользователь форума с ником PSL он напомнил слова вице-министра энергетики Владимира Демчишина. И считает, что население в любом случае будет платить неполную “рыночную” стоимость: