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Госстат разъяснил методику оценки населения в проекте Дубилета

Госстат разъяснил методику оценки населения в проекте Дубилета

Государственная служба статистики предоставила разъяснения относительно методики, которую использовали участники проекта “Оценка численности наличного населения Украины”.

Об этом сказано в сообщении Госстата, размещенном на сайте Кабинета Министров.

Как отмечается в сообщении, оценка численности наличного населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 стала результатом экспериментальных расчетов по методологии, которая создавалась рабочей группой, в которую входил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

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“Госстат опровергает информацию о невыполнении работ по оценке численности наличного населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 (по регионам Украины) и получении оценки численности наличного населения Украины 37 млн ​​289 тыс. человек путем обычных математических операций (умножением на 0,888)”, – говорится в сообщении.

По данным Госстата, работы по получению оценки численности наличного населения Украины продолжались с октября по декабрь 2019 и включали получение обезличенных и агрегированных данных: из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования в отношении лиц в возрасте более 60 лет; из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан в отношении лиц в возрасте до 14 лет; из Государственного реестра физических лиц – плательщиков налогов; от операторов мобильной связи; относительно пересечения гражданами Украины и иностранцами государственной границы Украины.

Кроме того, было проведено статистическое наблюдение по пользованию домохозяйствами услугами мобильной связи (получены ответы от 26,7 тыс. домохозяйств).

Затем была проведена сверка данных из реестров по половозрастной структуре населения Украины, которую ведет Госстат.

Затем состоялось проведение расчетов оценки численности населения тремя методами по состоянию на 1 декабря 2019 года и получение ее обобщенного значения.

Полученные в обезличенном и агрегированном виде данные о количестве абонентов мобильной связи рассчитывали компании Киевстар, Vodafone и Lifecell отдельно, но по общей методике.

Заведующий отделом моделирования социально-экономических процессов и структур Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины Владимир Сариогло отметил, что проведение статистического наблюдения по пользованию домохозяйствами услугами мобильной связи имело целью определение факта пользования мобильной связью, количества SIM-карт, мобильного оператора и тому подобное. Данные собирались с учетом территории проживания, пола, возраста, социального статуса респондентов и тому подобное. По результатам исследования установлено, в частности, что средняя доля населения, которое пользуется мобильной связью в Украине, составляет 0,89, а среднее количество SIM-карт на одного абонента составляет 1,21.

По материалам РБК-Украина
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