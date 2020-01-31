Рада предварительно одобрила изменения в закон о потребительском кредитовании

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Верховная Рада приняла за основу законопроект №1109 о внесении изменений в некоторые законы относительно расширения перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие Закона Украины “О потребительском кредитовании”.
Решение поддержали 369 народных депутатов Украины.
Что предлагают:
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе. Ссылка ниже:
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