Рада предварительно одобрила изменения в закон о потребительском кредитовании

Верховная Рада приняла за основу законопроект №1109 о внесении изменений в некоторые законы относительно расширения перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие Закона Украины “О потребительском кредитовании”.

Решение поддержали 369 народных депутатов Украины.

Что предлагают:

исключить из перечня договоров, на которые не распространяется действие Закона Украины “О потребительском кредитовании”:

кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца;

кредитные договоры, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы, установленной на день заключения кредитного договора;

установить, что на кредитные договоры, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы, не распространяются нормы части второй – седьмой статьи 9 Закона (о необходимости предоставления кредитодателем потребителю до заключения договора паспорта потребительского кредита по специальной форме в Приложении 1 к настоящему закону) и статьи 19 (относительно очередности погашения требований по договору о потребительском кредите);

ограничить совокупную сумму платежей, подлежащих уплате потребителем в случае невыполнения своих обязательств, предусмотренных договором о потребительском кредите (штрафа, пени, процентной ставки, других платежей), общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы, двойной суммой, полученной потребителем по такому договору, которая не может быть увеличена по договоренности сторон;

установить, что согласие потребителя на передачу информации по этому кредиту хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в Единый реестр бюро кредитных историй, является обязательным условием предоставления кредита;

обязать кредитодателя передавать информацию обо всех потребительских кредитах (включая переуступку прав требования), в порядке, определенном Законом Украины “Об организации формирования и обращения кредитных историй”, хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в Единый реестр бюро кредитных историй;

сократить срок внесения кредитным бюро полученных от кредитодателя сведений с семи до трех рабочих дней.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе. Ссылка ниже: