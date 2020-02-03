За eBay предложили $30 млрд

Компания Intercontinental Exchange (ICE), которая является владельцем Нью-йоркской фондовой биржи, сделала руководству крупнейшего в мире аукциона eBay предложение о поглощении.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, ICE может приобрести eBay по цене выше рыночной капитализации. Последняя составляет более $28 млрд, а ICE может заплатить более $30 млрд.

Как пишет WSJ, стороны еще не начали переговоры о сделке, но в eBay изучают поступившее предложение. Акции eBay выросли в цене примерно на 8% во вторник, 4 февраля, после публикации The Wall Street Journal о предложении со стороны ICE.

ICE — вторая по величине биржевая группа в мире — кроме Нью-Йоркской биржи управляет фьючерсными биржами по всему миру. В 2001 году она приобрела Лондонскую международную нефтяную биржу, в 2018 году — Чикагскую фондовую биржу.

eBay — крупнейший в мире интернет-аукцион. Он был основан в 1995 году американским программистом Пьером Омидьяром. Как пишет WSJ, eBay была пионером в электронной коммерции и старалась не отставать от конкурентов, таких как Amazon. Компания стремилась дистанцироваться от своей репутации онлайн-аукциона.

В конце 2019 года она согласилась продать свою дочернюю компанию StubHub по продаже онлайн-билетов Viagogo за $4 млрд и оценивала продажу своего бизнеса объявлений, который, по оценкам аналитиков, может стоить от $8 млрд до $12 млрд.