Размер прожиточного минимума на 2020 год оспаривают в суде

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В Окружной административный суд Киева поступил иск с просьбой признать противоправными действия Кабинета Министров Украины по установлению размера прожиточного минимума на 2020 год.
Об этом информирует пресс-служба суда.
“Суд просят признать противоправными действия правительства по установлению размера прожиточного минимума на 2020 год. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева “, – говорится в сообщении.
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Как отмечается, истец просит суд признать противоправной бездеятельность Кабмина в части необеспечения проведения научно-общественной экспертизы сформированных набора продуктов питания, набора продовольственных продуктов и набора услуг для установления прожиточного минимума на 2020 год.
В то же время истец просит суд признать противоправными действия Кабмина по установлению размера прожиточного минимума на 2020 год, а именно – без предварительного проведения и учета результатов указанной экспертизы, вопреки требованиям закона “О прожиточном минимуме”.
Кроме того, он просит признать противоправными действия Кабмина по разработке и одобрению проекта закона “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”, его представление на рассмотрение и утверждение Верховной Рады.
Среди исковых требований указано – обязать Кабмин совершить действия по установлению прожиточного минимума в соответствии с законами Украины, а также разработать и представить на рассмотрение парламента проект закона о внесении изменений в госбюджет-2020 с учетом требований по установлению прожиточного минимума и других социальных стандартов и гарантий.
Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу, отметили в пресс-службе.
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