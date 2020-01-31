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Дубилет прокомментировал обвинения в фальсификации переписи населения

Дубилет прокомментировал обвинения в фальсификации переписи населения

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет в среду, 6 февраля, прокомментировал информацию о якобы фальсификации правительством электронной переписи.

На своей странице в FACEBOOK он заявил, что это обвинение является проплаченным фейком.

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“Вчера Интернетом распространился фейк о якобы фальсификации Оценки численности населения. В основном этот фейк поддерживался платной рекламой и публикациями на сомнительных сайтах (один из них предложил нам за $ 1500 снять публикацию), но затем его перепечатали несколько крупных СМИ. Так что приходится реагировать. Итак, главная “сенсация” заключается в том, что данные по возрастной структуре по данным Оценки и по данным Госстата почти совпадают. “Эксперты” разделили числа возрастных структур друг на друга и получили одинаковое соотношение – 88.8%. Точнее, почти одинаковые – от 88.808% до 88.839%. Из этого они делают вывод, что данные Оценки были просто сфальсифицированы”, – написал Дубилет.

Он также напомнил, что оценку численности населения проводили тремя методами – и все три дали одинаковый результат. Аналитики взяли количество пенсионеров по данным Пенсионного фонда и экстраполировали эти данные через поло-возрастную структуру. Вышел график “елочка”. Он базировался на данных Госстата и данных госреестра.

“Почему данные “елочки” по данным Госстата и по данным, которые мы получили из электронных реестров, почти полностью совпали? Потому что Госстат свою елку вел также на основании электронных реестров. Как только кто-то умирает или рождается – Госстат отражает это в своей елке”, – пояснил Дубилет.

Чиновник предположил, что фейк разгоняли люди, чья схема на сотни миллионов гривен недавно была разоблачена. По его словам, сейчас готовятся соответствующие материалы в ГБР, о чем он пообещал рассказать в течение недели.

По материалам Корреспондент.net
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