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В Украине запустили электронную подпись к ID-карте (инфографика)

В Украине запустили электронную подпись к ID-карте (инфографика)

Министерство внутренних дел и Государственная миграционная служба презентовали новую опцию – квалифицированную электронную подпись к ID-карте – КЭП.

Об этом сообщает МВД.

Новая услуга бесплатна и дает ряд преимуществ в электронном сервисе, как государственным органам, так и бизнесу.

Как действует. ID-карта выдается на основе Единого государственного реестра и имеет надежную защиту, содержит биометрические данные и данные обмена между всеми реестрами.

Что дает ID-карта как носитель электронной подписи:

  • возможно считывание данных всеми операционными системами, проверка достоверности данных,
  • инструмент автоматизированной идентификации и использования в качестве надежной защиты за счет электронной подписи,
  • возможность пользования электронными сервисами (как государственному органу, так и бизнесу),
  • возможность регистрировать бизнес.

С сегодняшнего дня электронную подпись к ID-карте можно получить бесплатно.

Что делать, если украли документы

«Президент Украины присоединился к 4,4 миллионам владельцев современных ID-карт. Он стал первым, кто воспользовался новым сервисом МВД – получил квалифицированную электронную подпись на чип ID. Теперь каждый владелец ID может получить КЭП», – добавил министр Аваков.

Справка Finance.ua:

  • Оформить ID-карту может любой гражданин Украины при наступлении 14-летнего возраста, потере паспорта, смене фамилии, вместо вклеивания фотографии в паспорт образца 1994 года или в случае замены паспорта образца 1994 года на ID-карту.
  • Для оформления документа можно встать в электронную очередь.
  • Проверить состояние оформления паспорта в виде карты (ID) можно через веб-сайт Государственной миграционной службы.
По материалам Finance.UA
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