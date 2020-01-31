В Украине запустили электронную подпись к ID-карте (инфографика)

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Министерство внутренних дел и Государственная миграционная служба презентовали новую опцию – квалифицированную электронную подпись к ID-карте – КЭП.
Об этом сообщает МВД.
Новая услуга бесплатна и дает ряд преимуществ в электронном сервисе, как государственным органам, так и бизнесу.
Как действует. ID-карта выдается на основе Единого государственного реестра и имеет надежную защиту, содержит биометрические данные и данные обмена между всеми реестрами.
Что дает ID-карта как носитель электронной подписи:
С сегодняшнего дня электронную подпись к ID-карте можно получить бесплатно.
«Президент Украины присоединился к 4,4 миллионам владельцев современных ID-карт. Он стал первым, кто воспользовался новым сервисом МВД – получил квалифицированную электронную подпись на чип ID. Теперь каждый владелец ID может получить КЭП», – добавил министр Аваков.
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