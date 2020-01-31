Стоимость железнодорожных билетов надо повысить, но не сейчас — Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий хочет, чтобы решение о повышении стоимости железнодорожных билетов принял регулятор, создание которого предусмотрено законодательно.

Об этом он сказал в интервью Радио НВ.

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«Вопрос чувствительный, он обсуждается. Наверное, немного необходимо будет их повышать, но мы пока откладываем этот момент. Хочется, чтобы это было не политическое решение, а хочется, чтобы это решение принимал независимый регулятор, потому что мы законодательно уже предусмотрели создание независимого регулятора в сфере транспорта. Это аналог НКРЭКУ», – отметил он.

Криклий добавил, что полностью прибыльными пассажирские перевозки быть не могут.

«Это очевидно. Нет такого опыта ни в одной из стран, чтобы были прибыльными пассажирские перевозки. Могут быть отдельные направления прибыльными. Больше всего ресурса всегда будут съедать пригородные перевозки. Но тоже здесь надо рационально подходить. Должна быть действенная система контроля», – заявил министр.