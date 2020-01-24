Кравцову выплатят компенсацию за увольнение из Укрзализныци

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Наблюдательный совет АО “Укрзализныця” не имел формальных оснований для увольнения Евгения Кравцова с должности главы правления компании и поэтому за разрыв контракта со стороны работодателя он получит немалую денежную компенсацию.
Об этом сообщил бывший председатель правления АО “Укрзализныця” Евгений Кравцов в FACEBOOK.
“Формальных оснований для увольнения у членов наблюдательного совета не нашлось. Если говорить моим любимым юридическим языком: вчера было принято решение досрочного расторжения контракта со стороны работодателя с соответствующей денежной компенсацией руководителю. Она не малая, скажу сразу. Но это решение акционера. Со своей стороны, я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту”, – написал Кравцов.
Он рассказал, что несколько последних месяцев наблюдательный совет АО “Укрзализныця” рассматривал его отчет о работе в компании.
По словам Кравцова, в 2019 году почти все KPI были выполнены, а Укрзализныце удалось достичь несколько “исторических рекордов” – как финансовых так и по объемам пассажирских перевозок. Также в прошлом году компании удалось реализовать масштабные инфраструктурные проекты и начать процесс первичного размещения акций на бирже (выход на IPO).
“Еще скажу, что компания сейчас переживает одни из своих лучших времен практически по всем показателям”, – подчеркнул экс-руководитель УЗ.
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