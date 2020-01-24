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Кравцову выплатят компенсацию за увольнение из Укрзализныци

Кравцову выплатят компенсацию за увольнение из Укрзализныци

Наблюдательный совет АО “Укрзализныця” не имел формальных оснований для увольнения Евгения Кравцова с должности главы правления компании и поэтому за разрыв контракта со стороны работодателя он получит немалую денежную компенсацию.

Об этом сообщил бывший председатель правления АО “Укрзализныця” Евгений Кравцов в FACEBOOK.

“Формальных оснований для увольнения у членов наблюдательного совета не нашлось. Если говорить моим любимым юридическим языком: вчера было принято решение досрочного расторжения контракта со стороны работодателя с соответствующей денежной компенсацией руководителю. Она не малая, скажу сразу. Но это решение акционера. Со своей стороны, я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту”, – написал Кравцов.

Он рассказал, что несколько последних месяцев наблюдательный совет АО “Укрзализныця” рассматривал его отчет о работе в компании.

По словам Кравцова, в 2019 году почти все KPI были выполнены, а Укрзализныце удалось достичь несколько “исторических рекордов” – как финансовых так и по объемам пассажирских перевозок. Также в прошлом году компании удалось реализовать масштабные инфраструктурные проекты и начать процесс первичного размещения акций на бирже (выход на IPO).

“Еще скажу, что компания сейчас переживает одни из своих лучших времен практически по всем показателям”, – подчеркнул экс-руководитель УЗ.

Справка Finance.ua:

  • 29 января Кабинет Министров Украины согласовал увольнение председателя правления АО “Укрзализныця” Евгения Кравцова.
  • Кравцов находился на должности председателя правления АО “Укрзализныця” с 10 января 2019 года, до этого он занимал должность исполняющего обязанности председателя правления компании с августа 2017 года.
  • 30 декабря 2019 года он сообщил о том, что подал на рассмотрение наблюдательного совета АО “Укрзализныця” заявление о досрочном прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе.
По материалам hromadske.tv
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