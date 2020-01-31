0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 279 0

В правительство обратились первые компании, желающие получить «инвестиционную няню»

В правительство обратились первые компании, желающие получить «инвестиционную няню»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в правительство уже обратились первые украинские компании, которые хотят получить от государства «инвестиционную няню».

Об этом Гончарук сообщил во время отчета правительства президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Читайте также: Милованов объяснил суть идеи «инвестиционной няни»

«В правительство уже обратились украинские компании, которые задекларировали намерения инвестировать более 100 млн долларов США и попросили об «инвестиционной няне», – сообщил Гончарук, передает пресс-служба Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский поручил правительству до конца февраля 2020 года внести предложения по реализации программы «Инвестиционная няня».

«Гончарук сообщил, что уже создан инвестиционный атлас и Офис поддержки инвестиций, который будет работать с иностранными и отечественными инвесторами», – добавили в Офисе президента.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.