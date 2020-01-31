В правительство обратились первые компании, желающие получить «инвестиционную няню»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в правительство уже обратились первые украинские компании, которые хотят получить от государства «инвестиционную няню».

Об этом Гончарук сообщил во время отчета правительства президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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«В правительство уже обратились украинские компании, которые задекларировали намерения инвестировать более 100 млн долларов США и попросили об «инвестиционной няне», – сообщил Гончарук, передает пресс-служба Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский поручил правительству до конца февраля 2020 года внести предложения по реализации программы «Инвестиционная няня».

«Гончарук сообщил, что уже создан инвестиционный атлас и Офис поддержки инвестиций, который будет работать с иностранными и отечественными инвесторами», – добавили в Офисе президента.