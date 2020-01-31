Межбанк: тренд по курсу снова развернется на 180 градусов

Среда опять не оставит равнодушной никого из участников валютного рынка. Курсовые качели продолжатся. Вот основные причины и мотиваторы рынка на сегодня:

Расчеты инвесторов с Минфином Украины по вчерашнему аукциону по продаже ОВГЗ. Мы не можем сказать, что он прошел идеально для чиновников. продано облигаций на 2,33 млрд гривен. Наибольшим спросом пользовались бумаги сроком на 154 дня (поданных заявок было в 4 раза больше, чем продали) и на 483 дня ( заявок было в 2 раза больше, чем продали) . На 1106 дней желающих оказалось приблизительно столько же ,сколько и продали). Доходность по всем облигациям – от 9,60% до 9,84% годовых.

ОВГЗ

Минфину не удалось сильно ее в очередной раз снизить и это говорит о том, что торг за ее новый компромиссный уровень между инвесторами и чиновниками продолжится и лишь усилится. Такие объемы реализацииуже перекрыты вчерашними продажами валюты нерезидентами и рассчитывать на новые активные их распродажи сегодня не стоит. Это работает против гривны;

Продолжение периода вывода дивидендов у «дочек» иностранных компаний. Репатриация дивидендов у «дочек» иностранных компаний продолжается, что дает шанс спекулянтам попытаться заработать на этом ситуативном спросе на валюту;

Вчерашнее проседание котировок на межбанке активизировало импортеров. Они посчитали, что ситуативное проседание курса доллара во вторник скоро может закончиться и сегодня выйдут со своими покупками в надежде закупиться валютой максимально дешево. Это увеличит спрос на межбанке и даст возможность экспортерам попытаться, придерживая валюту – вздернуть котировки. В этом их с радостью поддержат и спекулянты, раскачивая курс в течение дня;

Интервенции НБУ. Вчера Нацбанк оперативно выкупал ситуативный излишек предложения валюты как у украинских компаний, так и у нерезидентов. Он смог занизить цену таких покупок для себя с 24,85 гривен до 24,80 гривен и сохранить при этом понижающий тренд по курсу доллара. Это психологически работает в пользу гривны. НБУ продолжит скупать любой избыток доллара на торгах, но общий расклад спроса и предложения сегодня уже не будет таким позитивным для гривны. Но ценники Нацбанка и оперативность его выхода на торги опять останется ключевым курсообразующим фактором на сегодняшних торгах.

5 февраля за счет расчетов по вчерашнему аукциону объемы операций на торгах будут в пределах $190- 250 млн при заключении до 480- 620 сделок, а коридор по доллару будет находиться в пределах 24,75-25,00 гривен.

Валютные колебания усилятся. Тренд по курсу снова развернется на 180 градусов с общим настроем на подорожание доллара.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,78 / 27,81

евро – 27,36/ 27,40

российский рубль – 0,392 / 0,393

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке