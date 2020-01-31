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Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен (фото)

Чиновника Секретариата Кабмина задержали на взятке в 2,5 млн гривен (фото)

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в г. Киеве задержали начальника одного из управлений Секретариата Кабинета министров Украины за вымогательство и получение 2,5 млн гривен взятки.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, чиновник Секретариата Кабмина с привлечением посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 миллиона гривен. «Откат» предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику.

Руководитель Управления задержан непосредственно при получении им неправомерной выгоды в сумме 2 миллиона гривен в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.


Фото: dbr.gov.ua

В настоящий момент решается вопрос уведомления задержанного о подозрении и избрания в отношении него меры пресечения.

В случае доказательства вины задержанному грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.


Фото: dbr.gov.ua

По материалам Finance.UA
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