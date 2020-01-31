Дубилет рассказал об оптимизации правительственных площадей и передаче освобожденных помещений в частные руки

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Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил о намерении оптимизации площадей, принадлежащих правительству, и передачи освободившихся зданий в частные руки.
Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.
«Мы около 300 новых мест уже через оптимизацию нашли в рамках Кабмина. Я думаю, что еще будет примерно 200-300. Я думаю, что у нас будет еще возможность один или два министерства разместить в этом же здании. Я не думаю, что мы сможем переместить, по крайней мере, в ближайшее время какое-то крупное министерство. Но не очень большое, я думаю, сможем», – заявил Дубилет.
Он отметил, что недавно в результате сокращений в Государственной службе статистики были освобождены 200 объектов недвижимости.
«Все эти объекты были переданы на приватизацию или на аренду через ProZorro-продажи», – добавил Дубилет.
В конце января министр Кабинета министров заявил о «большом анализе», который ведет правительство в отношении эффективности использования площадей государственных органов. Дубилет сообщал, что в здании Кабинета министров закрыли парикмахерскую, и в помещении, где она находилась, запланировали разместить 12 рабочих мест – для работников UkraineInvest.
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