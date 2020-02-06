Украине некому продавать свою нефть: эксперты назвали причины

По данным Госслужбы статистики, за 2019 год государственные и частные компании Украины добыли около 1,6 млн тонн нефти и около 20 млрд куб. м газа. Но из-за использования изношенного оборудования, добыча одного барреля нефти (159 л) обходится компании в 18,5 долларов за баррель, при международных стандартах 10 долларов за баррель. И по словам директора спецпроектов Научно-технического центра “Психея” Геннадия Рябцева, нынешнее руководство “Нафтогаза” не заинтересовано в наращивании добычи нефти.

“Стратегия – сосредоточиться прежде всего на добыче газа, ведь добывать нефть намного менее выгодно, чем газ, из-за необходимости крупных инвестиций в геологоразведку нефтяных залежей и модернизацию буровых установок, которым уже 50 лет и более, – говорит Рябцев. – Объективные причины – у нас нет компактно расположенных, да еще на небольшой глубине, гигантских месторождений нефти, как у Кувейта, Ирана, Ирака. То, что было, истощено за последние полвека на 80-85%.

Если вспомнить, то в 1972 году в Украине добыли рекордные 14,4 млн тонн нефти, а почти 30 лет спустя, в 2001 году – уже 3,7 млн тонн, в 2019 году – 1,6 млн тонн. А разрабатывать мелкие, с непонятной перспективой добычи скважины, “Нафтогазу” не интересно. При выборе у топ-менеджеров, куда направить прибыль – в госбюджет, получив 1% в виде бонуса, или на бурение новых скважин, которые дадут отдачу через 2-3 года, не получив при этом в виде бонуса ничего – ответ очевиден. Если отсутствует долгосрочная подробная стратегия инвестирования в развитие отрасли, о каком увеличении добычи можно говорить?”

Рябцев говорит, что для увеличения добычи нефти “Госгеонедра” надо больше выдавать лицензий небольшим частным структурам. В последние годы этот процесс идет, но туго из-за забюрократизованности, коррупционной составляющей и нежелания местных властей давать разрешение на разработку недр.

Впрочем, в “Госгеонедра” сообщили, что после принятия закона об отчислении в местные бюджеты 5% дохода от продажи добывающей компанией нефти, ситуация улучшилась. Но вклад небольших компаний в общий объем добычи пока невелик: не более 10%.

Еще одна проблема – даже те небольшие объемы нефти, которую добыли, некуда девать. Ведь за годы независимости закрылись все нефтеперерабатывающие заводы (около десяти), кроме двух – Кременчугского НПЗ и Шебелинского ГПЗ. А им нефти украинской добычи хватает с лихвой. Экспортировать нефть “Укрнафте” запрещено законом, поэтому и наращивать объемы добычи нефти, которую потом не продашь, смысла немного. То есть одновременно с ростом добычи нефти надо восстанавливать НПЗ, а еще лучше – строить новые.