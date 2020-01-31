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Таможня ежедневно перечисляет в бюджет около 1 миллиарда - Нефедов (график)

Таможня ежедневно перечисляет в бюджет около 1 миллиарда - Нефедов (график)

Каждый рабочий день с начала 2020 года Государственная таможенная служба перечисляет в бюджет около 1 миллиарда гривен.

Об этом сообщает глава таможни Максим Нефедов на своей странице в FACEBOOK.

Он отмечает, что поступления в госбюджет происходят несмотря на снижение импорта.

“В январе 2020 года, по сравнению с январем 2019-го года, налогооблагаемый импорт уменьшился на 5,3% с 5,2 тыс. тонн до 4,9 тыс. тонн. При этом Украина продолжает уменьшать ставки пошлины на товары европейского происхождения в рамках выполнения Соглашения об Ассоциации с ЕС (с этого года среднеарифметическая ставка пошлины составляет 0,459%) и таможня предоставляет соответствующие преференции украинским импортерам”, – пишет Нефедов.

В то же время глава ГТС отмечает, что по сравнению с январем 2019 года, в этом месяце стоимость налогооблагаемого импорта выросла на 6%.

“Никаких преференций минимизаторам и серым импортерам – за счет контроля за определением таможенной стоимости в январе 2020-го, по сравнению с январем 2019-го, уровень таможенной стоимости облагаемого импорта увеличился на 6% (с 0,72 $/кг до 0,76 $/кг). Контрабандисты тоже вынуждены декларировать товары – по сравнению с соответствующим периодом 2019-го в два и более раз увеличились объемы декларирования мобильных телефонов, обуви, компьютерной техники и т.д.”, – пишет Нефедов.


График: Max Nefyodov/FACEBOOK

По его словам, укрепление гривны и падение цен на сырьевые товары не способствовали выполнению бюджетной росписи на январь, однако таможня ожидает оживление внешнеэкономической активности в феврале – и соответствующий рост поступлений в государственный бюджет.

“Как видите из графика, мы имели очень слабый начало года даже для января (все перепраздновали), но дальше приличные темпы роста. Например, вчера ежедневные сборы достигли уже 2,1 млрд грн. Поэтому панику, которую разносят некоторые “доброжелатели-минимизаторы”, можете не раздувать”, – резюмирует Нефедов.

По материалам Економічна Правда
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