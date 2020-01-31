Глава Redmi намекнул на сроки выпуска 100-ваттной зарядки для смартфонов (видео)

Технологию 100-ваттной быстрой зарядки Super Charge Turbo компания Xiaomi анонсировала ещё в прошлом году, но в серию «скоростные» блоки питания ещё не поступили. Ситуацию с выпуском новинок прокомментировал глава бренда Redmi Лю Вейбин, который рассказал о тонкостях разработки и намекнул на сроки появления новых зарядок в продаже.

В интервью журналистам генеральный директор Redmi сообщил, что технология Super Charge Turbo уже вышла на стадию раннего массового производства. Другими словами, зарядные устройства мощностью 100 Вт, способные полностью зарядить аккумулятор ёмкостью 4000 мАч за 17 минут, скоро появятся на рынке.

Лю Вейбин также перечислил ряд технических задач, которые компании Xiaomi пришлось решать во время разработки устройства. По предварительным оценкам, при использовании быстрой зарядки мощностью 100 Вт батарея смартфона теряет около 20% своей ёмкости по сравнению с 30-ваттными решениями — так, ёмкость аккумулятора с 5000 мАч снижается до 4000 мАч.

Кроме того, вендор столкнулся со сложностью реализации схемы зарядки с высоким напряжением, а также проблемами сохранения мощности в процессе зарядки. Тем не менее глава компании утверждает, что все эти препятствия на пути к серийному производству были преодолены. Точная дата и цена 100-ваттной зарядки производителем по-прежнему не объявлены.