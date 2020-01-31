Нет дохода — не платишь ЕСВ: Рада предварительно поддержала закон об изменениях в уплате социального взноса

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предлагает освободить от уплаты единого социального взноса физических лиц-предпринимателей за те периоды, в течение которых такие предприниматели не получали дохода.
За соответствующий законопроект №2166 проголосовали 366 депутатов.
Законопроект устраняет дискриминацию при начислении единого социального взноса (ЕСВ). В частности, им предлагается освободить от уплаты ЕСВ лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, в частности тех из них, которые получают пенсии.
«Установление обязанности уплаты ЕСВ без получения дохода не соответствует легальной цели государственного регулирования данного вида отношений и является непоследовательным в контексте самого Закона, который определяет объектом начисления ЕСВ именно полученный доход», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Отметим, что в 2016 году вступили в силу новые правила уплаты ЕСВ малыми предпринимателями ФЛП: этот сбор необходимо было платить постоянно, даже в случае, если предприниматель не осуществлял хозяйственной деятельности (например, работал сезонно). Это привело к массовому закрытию ФЛП по всей Украине.
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